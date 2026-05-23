İrtikap soruşturması kapsamında göz altına alınan Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak tutuklandı

CHP'li Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, 'irtikap' suçlamasıyla gözaltına alınıp sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. CHP Düzce Merkez İlçe Başkanı, süreci 'kumpas' olarak nitelendirdi.

DÜZCE (İHA) – CHP'li Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında "irtikap" suçlamasıyla sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda hakkında "irtikap" suçlaması ile Afyonkarahisar'da gözaltına alınan Fikret Albayrak, Düzce'ye getirildi. İl Emniyet Müdürlüğü'nde alınan ifadesinin ardından sabah saatlerinde adli makamlara sevk edildi. Başkan Albayrak tutuklama talebi ile sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

"Belediye başkanımız maalesef tutuklandı"

Cumhuriyet Halk Partisi Düzce Merkez İlçe Başkanı Metin Dursun, "Akçakocalıların iradesi ile seçilen demokratik bir şekilde belediyeyi yönetmeye talip olmuş ve hiç bir çıkar gözetmeden kul hakkına girmeden, tüyü bitmemiş yetimlerin hakkını yemeden seçilmiş bir belediye başkanımız bugün bir yargı kararı ile iftiralarla kumpaslarla ilk önce gözaltına alındı. Bugün de maalesef tutuklandı. Bizim mücadelemiz bitmedi. Mücadelemiz devam edecek. Belediye başkanımızın sonuna kadar arkasındayız. Hiç bir zaman geri adım atmadık hiç bir zamanda geri adım atmayacağız" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
