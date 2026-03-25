İran Devrim Muhafızları: "USS Abraham Lincoln uçak gemisini füzelerle hedef aldık"
İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'ye ait USS Abraham Lincoln uçak gemisinin kıyıdan ateşlenen füzelerle hedef alındığını açıkladı. ABD varlıklarına yönelik misilleme saldırılarının sürdüğü belirtildi.
İran, ABD varlıklarına yönelik misilleme saldırılarını sürdürüyor. İran Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamada, Ordu Halkla İlişkiler Dairesi, ABD'ye ait USS Abraham Lincoln uçak gemisine kıyıdan seyir füzeleri ateşlendiği bildirildi. Uçak gemisinin sürekli izlendiği ve İran füze sistemlerinin menziline girdiğinde tekrar vurulacağı aktarıldı.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) konuyla ilgili açıklama yapmadı. - TAHRAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı