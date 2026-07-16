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İran Ürdün'deki ABD üssünü hedef aldı

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İran, Ürdün'deki ABD üssünü hedef aldığını duyururken, Ürdün hava savunma sistemlerinin 8 füzeyi engellediğini açıkladı. İran, saldırıyı ABD'nin İran'daki bir çocuk hastanesine yönelik saldırısına misilleme olarak gerçekleştirdiğini belirtti.

İran, Ürdün'deki ABD üssüne saldırı düzenlediğini duyururken, Ürdün ise, İran'dan fırlatılan 8 füzesinin hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini açıkladı.

İran, Ürdün'de bulunan ABD üssünü hedef aldı. İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin dün gece Ürdün'deki hava üslerini kullanarak 121 kanserli çocuğun tahliye edildiği bir çocuk kanser hastanesinin arazisi de dahil olmak üzere İran'ın çeşitli bölgelerine saldırılar düzenlediği aktarıldı. Devrim Muhafızları, buna karşılık Ürdün'ün Azrak kentindeki ABD üssünü hedef aldıklarını açıkladı.

Devrim Muhafızları, "Vicdanlı Ürdün halkı, sizler Amerika ve Siyonistlerin suçlarını diğer hiçbir ulustan daha yakından deneyimlediniz. Ürdün topraklarının, çocuklara karşı işlenen bu suçlar için kullanılmasına izin vermeyin. Elinizdeki her türlü imkanla Amerikan çıkarlarına darbe vurun ve kendi topraklarınızı alçak Amerikan işgalcilerinden arındırın" dedi.

Ürdün 8 füze engelledi

Ürdün tarafından yapılan açıklamada ise, İran'dan fırlatılan 8 füzesinin hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini açıkladı. Azrak'ta ABD savaş uçakları için bakım üssü ve ABD komuta ve kontrol merkezi yer alıyor. - AMMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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