İran: 200'den Fazla Düşman Hava Aracı Düşürüldü

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD ile savaşın başlamasından bu yana 200'den fazla "düşman hava aracının" düşürüldüğünü öne sürdü.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Yardımcısı Tümgeneral Mustafa İzadi, ABD ile devam eden savaş hakkında açıklamada bulundu. İzadi, savaşın başlamasından bu yana 200'den fazla "düşman hava aracının" düşürüldüğünü öne sürerek, "Bu hareketin bölgesel ve küresel düzeylerde de yansımaları ve sonuçları oldu" dedi.

Çatışmayı "hibrit savaş" olarak nitelendiren İzadi, İran'ın düşmanlarının ülkeyi hem içeriden istikrarsızlaştırmaya hem de askeri operasyonlar yoluyla hedef aldığını aktardı. İzadi ayrıca çatışmanın İran'ın siyasi sistemini zayıflattığı veya ülkeyi parçaladığı yönündeki iddiaları reddetti.

İzadi, "İran parçalanmadı ya da zayıflamadı; aksine İran öncekinden daha güçlü ve daha kararlı olduğunu gösterdi" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı