Galibaf: "İran ve ABD heyetleri artık birbirlerini daha net anlıyor"

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD Başkanı Donald Trump'ın "görüşmeler çok iyi gidiyor" açıklamasının ardından devlet televizyonuna konuşarak, "Anlaşmanın önerilen detayları konusunda iki taraf arasında hala büyük bir mesafe var. Buna rağmen Amerikan ve İranlı müzakere heyetleri artık birbirlerini daha net bir şekilde anlıyor" dedi.

İran ile ABD arasında ateşkes görüşmeleri sürerken, Hürmüz Boğazı'ndaki durum iki ülke arasındaki anlaşmazlıkların başında geliyor. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD Başkanı Donald Trump'ın "görüşmeler çok iyi gidiyor" açıklamasının ardından devlet televizyonuna açıklamalar yaptı. Galibaf, ABD-İsrail savaşının kalıcı olarak sona erdirilmesine yönelik müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini söyledi. Çatışmayı sona erdirecek herhangi bir anlaşmanın önerilen detayları konusunda iki taraf arasında hala "büyük bir mesafe" bulunduğu uyarısında bulunan İran Meclis Başkanı, "Buna rağmen ABD ve İranlı müzakere heyetleri artık birbirlerini daha net bir şekilde anlıyor" ifadelerini kullandı.

Pakistan'ın önümüzdeki günlerde İran ile ABD arasındaki görüşmelerin ikinci turuna ev sahipliği yapması bekleniyor. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı