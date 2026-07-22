İran'dan Kuveyt'teki ABD üssüne İHA saldırısı

İran ordusu, Kuveyt'teki Camp Doha'da bulunan ABD ordusuna ait mühimmat depoları ve lojistik ekipmanlarının insansız hava araçlarıyla (İHA) vurulduğunu duyurdu.

İran ordusu, Körfez ülkelerindeki ABD varlıklarına misilleme saldırılarını sürdürüyor. Ordudan yapılan açıklamada, Kuveyt'in batısındaki Camp Doha'da bulunan ABD askeri tesislerine insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediği ifade edildi. ABD'nin devam eden saldırılarına karşılık olarak üsteki mühimmat depolarının ve komuta lojistik ekipmanlarının vurulduğu aktarıldı. Açıklamada, "İran Silahlı Kuvvetleri kutsal bir birlik içinde düşmanın her türlü yeni komplo ve maceracılığına kararlı bir şekilde karşı koymaya hazırdır" denildi. Camp Doha'nın bölgedeki ABD personeli ve ekipmanı için önemli bir destek merkezi olduğu belirtildi. - KUVEYT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı