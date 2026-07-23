Haberler

İran, Kuveyt'teki ABD üslerine saldırı düzenledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Devrim Muhafızları, Kuveyt'teki ABD üslerine saldırı düzenlediğini açıkladı. Saldırıların Kuveyt halkına değil, ABD'ye karşı misilleme olduğu belirtilirken, Hürmüz Boğazı'nda 3 petrol tankerinin durdurulduğu da ifade edildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Kuveyt'teki ABD üslerine saldırı düzenlediğini belirterek, "Kuveyt'in egemenliğini ihlal eden İran değil, ABD'dir" dedi.

İran ABD'nin saldırılarına misilleme olarak Körfez ülkelerindeki ABD üslerine yönelik saldırılarına devam ediyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Kuveyt'teki ABD güçlerinin bulunduğu Al-Adiri, Ali Al Salem ve Arijfan üslerine saldırı düzenlendiğini belirterek, saldırıların Kuveyt halkına yönelik değil ABD'ye karşı misilleme olduğunu açıkladı.

Devrim Muhafızları, Ali Al Salem Hava Üssü'nde bir mühimmat deposunu, Patriot hava savunma sistemini ve MQ-9 Reaper tipi İHA'ların bulunduğu bir hangarın vurulduğunu öne sürdü. Al-Adiri Üssü'nde ise koğuşlar ile iki helikopter hangarını da hedef aldıklarını belirten Devrim Muhafızları, saldırılarda can kayıpları olduğunu belirtti. Devrim Muhafızları ayrıca, ABD'nin İran'daki telekomünikasyon kulelerine yönelik saldırılarına karşılık olarak bir haberleşme kulesinin de hedef alındığını açıkladı.

"Kuveyt'in egemenliğini ihlal eden İran değil, ABD'dir"

Devrim Muhafızları, Kuveyt'in toprak bütünlüğünü ve egemenliğini ihlal eden tarafın İran değil ABD olduğunu belirterek, "Toprak bütünlüğünüzü ve egemenliğinizi ihlal eden İran değil ABD'dir. Biz, ABD ordusunun işgal ettiği toprakları hedef alıyoruz. Bu ordu suçtan başka bir şey bilmez" ifadeleri kullanıldı.

İran Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan 3 petrol tankerine engel oldu

Devrim Muhafızları ayrıca, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan 3 petrol tankerini durdurduklarını belirterek, "Hürmüz Boğazı kontrolümüz altında. ABD tarafından yanlış yönlendirilen ve İran ile koordinasyon sağlamadan geçmeye çalışan her gemi aynı akıbete uğrayacak" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gülistan Doku soruşturmasında 2 kişi daha gözaltına alındı

Eski valinin telefonu incelendi, Ankara'da gözaltılar art arda geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Her anı kayıtta: Bu utanç verici görüntü maalesef Türkiye'nin başkentinden

Bu utanç verici görüntü maalesef Türkiye'nin başkentinden
Gökyüzünde beliren dev ejderha paniğe neden oldu! Gerçek sonradan ortaya çıktı

Kenti ayağa kaldıran görüntü! Gerçek sonradan ortaya çıktı
Kardeşinden Haluk Levent'e ağza alınmayacak küfür

Tutuklu kardeşi bile illallah etmiş! Haluk Levent'e sinkaflı küfür
Ünlü yönetmen Ezel Akay uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı

Ünlü yönetmen gözaltına alındı
Ankara'daki fuhuş operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı

Özel odalarda neler yapmışlar neler! Hepsi gözaltına alındı
Bali'de akılalmaz vurgun! Instagram bahanesiyle 14 bin dolar çaldı

Instagram bahanesiyle telefonunu alıp hayatının kabusunu yaşattılar
Dans eden diş hekimi Mısır'ı karıştırdı

Diş hekiminin videosu ülkeyi karıştırdı