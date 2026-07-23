İran, Kuveyt'teki ABD üslerine saldırı düzenledi

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Kuveyt'teki ABD üslerine saldırı düzenlediğini belirterek, "Kuveyt'in egemenliğini ihlal eden İran değil, ABD'dir" dedi.

İran ABD'nin saldırılarına misilleme olarak Körfez ülkelerindeki ABD üslerine yönelik saldırılarına devam ediyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Kuveyt'teki ABD güçlerinin bulunduğu Al-Adiri, Ali Al Salem ve Arijfan üslerine saldırı düzenlendiğini belirterek, saldırıların Kuveyt halkına yönelik değil ABD'ye karşı misilleme olduğunu açıkladı.

Devrim Muhafızları, Ali Al Salem Hava Üssü'nde bir mühimmat deposunu, Patriot hava savunma sistemini ve MQ-9 Reaper tipi İHA'ların bulunduğu bir hangarın vurulduğunu öne sürdü. Al-Adiri Üssü'nde ise koğuşlar ile iki helikopter hangarını da hedef aldıklarını belirten Devrim Muhafızları, saldırılarda can kayıpları olduğunu belirtti. Devrim Muhafızları ayrıca, ABD'nin İran'daki telekomünikasyon kulelerine yönelik saldırılarına karşılık olarak bir haberleşme kulesinin de hedef alındığını açıkladı.

"Kuveyt'in egemenliğini ihlal eden İran değil, ABD'dir"

Devrim Muhafızları, Kuveyt'in toprak bütünlüğünü ve egemenliğini ihlal eden tarafın İran değil ABD olduğunu belirterek, "Toprak bütünlüğünüzü ve egemenliğinizi ihlal eden İran değil ABD'dir. Biz, ABD ordusunun işgal ettiği toprakları hedef alıyoruz. Bu ordu suçtan başka bir şey bilmez" ifadeleri kullanıldı.

İran Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan 3 petrol tankerine engel oldu

Devrim Muhafızları ayrıca, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan 3 petrol tankerini durdurduklarını belirterek, "Hürmüz Boğazı kontrolümüz altında. ABD tarafından yanlış yönlendirilen ve İran ile koordinasyon sağlamadan geçmeye çalışan her gemi aynı akıbete uğrayacak" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı