Haberler

İran, Kuveyt'te ABD üssünü hedef aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Devrim Muhafızları, ABD'nin Orta Doğu'daki varlıklarına misilleme olarak Kuveyt'teki Ali el-Salem Hava Üssü'ne füze saldırısı düzenledi.

İran, ABD askerinin konuşlandığı Kuveyt'teki Ali el-Salem Hava Üssü'ne saldırı gerçekleştirdi.

İran Devrim Muhafızları, ülkeye yönelik saldırıları nedeniyle ABD'nin Orta Doğu ülkelerindeki varlıklarına misillemelerini sürdürüyor. İran, gece saatlerinde Kuveyt'te ABD askerlerine ev sahipliği yapan Ali el-Salem Hava Üssü'nü hedef aldı. Üs yakınlarına bir füzenin isabet ettiği görüldü. - KUVEYT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Savaşta yeni aşamaya geçildi! Sürpriz silah devreye giriyor

Savaşta yeni aşamaya geçildi! Sürpriz silah devreye giriyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'ı sattığı iddia edilen komutan sırra kadem bastı: Akıllara tek ihtimal geliyor

İsmail Kaani sırra kadem bastı: Akıllara tek ihtimal geliyor
Tel Aviv hayalet şehre dönüştü

Netanyahu'nun gizlemeye çalıştığı yıkım! Tel Aviv böyle görüntülendi
Okul önünde öldürdü, ifadesinde böyle kurtarmaya çalıştı

Okul önünde öldürdü, ifadesinde böyle kurtarmaya çalıştı
Körfez ülkelerinden ABD'de deprem etkisi yaratacak adım

Savaş sürerken Körfez ülkelerinden ABD'de deprem etkisi yaratacak adım
İran'ı sattığı iddia edilen komutan sırra kadem bastı: Akıllara tek ihtimal geliyor

İsmail Kaani sırra kadem bastı: Akıllara tek ihtimal geliyor
ABD, Güney Kore'den Patriot hava savunma bataryalarını istedi

Orta Doğu'da dengeleri değiştirecek telefon
Igor Tudor, Premier Lig'de resmen rezil kepaze oldu

Resmen rezil kepaze oldu