İran Kadın Milli Futbol Takımı İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı

2026 AFC Kadınlar Asya Kupası'na katılan İran Kadın Milli Futbol Takımı, İran hava sahasının kapalı olması nedeniyle Umman'dan İstanbul'a iniş yaptı. Kafilede bulunan 7 kişinin 5'i Türkiye'ye geçti.

Avustralya'da düzenlenen 2026 AFC Kadınlar Asya Kupası'na katılan İran Kadın Milli Futbol Takımı, İran'ın hava sahasının kapalı olması nedeniyle Avustralya'dan önce Umman'a, ardından Muscat Havalimanı'ndan kalkan uçakla İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. WY165 sefer sayılı uçakla saat 17.30'da İstanbul Havalimanı'na gelen İran Kadın Milli Futbol Takımı kafilesi, pasaport kontrolü ve bagaj işlemlerinin ardından yurda giriş yaptı. Kafile, Spor Şube ekipleri kontrolünde İstanbul Havalimanı'ndan çıkarıldı.

Avustralya'ya iltica talebinde bulunan 7 kişiden 5'i Türkiye'ye geldi

Kafilede bulunan 7 kişinin önceden Avustralya'ya iltica talebinde bulunduğunun ancak 2 kişinin Avustralya'da kaldığı öğrenilirken, geri kalan 5 kişinin milli takım kafilesi ile Türkiye'ye geldiği belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine İHA saldırısı

Savaş Türkiye'nin yanı başında! Trump konuşurken peş peşe vurdular
500

Süper Lig devinin yıldızından vatandaşına çağrı: Bize gel

Sibel Can 11 yaş küçük sevgilisini hediyelere boğdu

İran, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ni vurdu! Tüm yerleşke alev alev

Türk futbol tarihine geçecek satış! Trabzonspor, Oulai'nin bonservis bedelini belirledi

Süper Lig devinin yıldızından vatandaşına çağrı: Bize gel

Bertuğ Yıldırım evleniyor

Akın Gürlek'ten Özgür Özel'in mal varlığı iddialarına yanıt: Hepsi hayal ürünü

