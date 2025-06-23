İran, İsrail İçin Casusluk Yapan Avrupalı Vatandaşı Tutukladı

İranlı yetkililer, ülkede İsrail adına casusluk yapan bir Avrupa ülkesi vatandaşının tutuklandığını duyurdu.

İran, ülkede casusluk faaliyeti yapanlara karşı operasyonlarını sürdürüyor. İranlı yetkililer, ülkenin batısında bulunan Hamedan kentinde Avrupa ülkesi vatandaşı bir şüpheliyi İsrail adına casusluk yaptığı gerekçesiyle tutukladığını bildirdi. "Casus ülkeye turist kılığıyla sızarak İran'da ağ kurma, bilgi toplama ve füze sistemlerini aksatma görevlerine başlamış" ifadeleri kullanan yetkililer, tutuklanan şahsın kimliğine ve uyruğuna ilişkin bir detay vermedi.

Bir casus idam edilmişti

MOSSAD adına casusluk yapmak ve ulusal güvenliğe zarar vermek suçlamalarıyla tutuklanan Muhammed Emin Mehdavi Şayeste hakkındaki idam kararı Yargıtay tarafından onanmış ve Mehdavi 23 Haziran'da idam edilmişti. - TAHRAN