Haberler

İran-İsrail gerilimi hava ulaşımını etkiledi: Tahran uçağı Van'a acil iniş yaptı

İran-İsrail gerilimi hava ulaşımını etkiledi: Tahran uçağı Van'a acil iniş yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran ile İsrail arasındaki hava saldırıları ve artan gerilim nedeniyle İran hava sahasının kapatılması, İstanbul'dan Tahran'a giden bir yolcu uçağının rotasını değiştirerek Van Ferit Melen Havalimanı'na acil iniş yapmasına yol açtı. Uçak, bir günlük bekleyişin ardından Tahran'a hareket etti.

İran ile İsrail arasında yaşanan hava saldırıları ve bölgede artan gerilim, sivil hava trafiğini de etkiledi. İran hava sahasının geçici olarak kapatılması üzerine İstanbul'dan İran'ın başkenti Tahran'a gitmek üzere havalanan yolcu uçağı, rotasını değiştirerek Van Ferit Melen Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Edinilen bilgilere göre, dün gece İstanbul'dan hareket eden ve içerisinde İran vatandaşı olan yolcuları taşıyan Varesh Havayolları'na ait uçak, İran hava sahasının uçuşlara kapatılması nedeniyle Van'a yönlendirildi. Uçak, güvenli bir şekilde Van Ferit Melen Havalimanı'na iniş yaptı. Önceki geceden bu yana Van Ferit Melen Havalimanı'nda dünden beri bekleyen uçak, bugün akşam saatlerinde Tahran'a gitmek üzere Van'dan ayrıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Savaşta bir ilk! ABD ordusuna ait helikopter Hürmüz Boğazı'nda düştü

Korkulan oldu! ABD ordusuna ait helikopter düştü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Rahmi Koç'un 'Kürt kadın' fıkrasının aslı

Rahmi Koç'un ortalığı karıştıran fıkrasının gerçeği bambaşkaymış
Barış Alper'e inanılmaz teklif! Kasada para koyacak yer kalmayacak

Güle güle Barış! Bu teklife kimse "Hayır" diyemez
Esenyurt'ta nişanlısının yanında öldürülen gencin görüntüleri ortaya çıktı

Bir hiç uğruna, nişanlısının yanında can verdi! İşte son anları
İsmet Yıldırım'dan çok konuşulacak çıkış: Kadın terörist tarafından tehdit edildim, halk arkamda durmadı

"Kadın terörist tarafından tehdit edildim, halk arkamda durmadı"
ABD vizesinde yeni dönem! 750 dolar ödeyen 10 gün içinde randevu alacak

ABD'den tartışma yaratan vize hamlesi
“Pes” dedirten düzenek! Resmen şarj noktası kurmuşlar

Peygamberler şehrinde pes dedirten düzenek! Ekipler şaştı kaldı
Platonik aşk dehşeti: Genç kadını sokak ortasında bıçakladı

Platonik aşk dehşeti! Genç kadın 2 saniye sonra kabusu yaşadı