İran, İsrail'e Yönelik 10. İHA ve Füze Saldırısını Başlattı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran devlet televizyonu, İran'ın İsrail'e yönelik İHA ve füze saldırılarının 10'uncu dalgasını başlattığını duyurdu. İsrail ordusu balistik füze tespit ettiklerini açıklayarak halka sığınaklara girmeleri talimatını verdi.

İran devlet televizyonu, İran'ın İsrail'e yönelik İHA ve füze saldırılarının 10'uncu dalgasını başlattığını duyurdu.

İran ve İsrail arasındaki çatışmalar 13 Haziran'dan bu yana devam ediyor. İran devlet televizyonu, İran'ın İsrail'e yönelik İHA ve füze saldırılarının 10'uncu dalgasını başlattığını duyurdu.

İsrail ordusu ise İran'dan İsrail'e balistik füze fırlatıldığının tespit edildiğini açıklayarak, halka sığınaklara girmeleri ve ikinci bir emre kadar sığınaklarda kalmaları talimatı verdi.

İsrail Ulusal Acil Servisi Magen David Adom, İran'ın İsrail'e yönelik son saldırısında yerleşim yerlerinde herhangi bir hasar ya da yaralanma rapor edilmediğini açıkladı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yazışmaları ortaya çıkmıştı! PFDK'den toplu istifa

Yazışmaları ortaya çıkmıştı! PFDK'den toplu istifa kararı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakanlıktan English Home'un ürünü için toplatma kararı

Bu ürünü evinizde kullanıyorsanız hemen atın! Satışı yasaklandı
33 yıllık hastane zinciri rakibine satılıyor

33 yıllık hastane zinciri rakibine satılıyor
Aile hekiminden alınacak ehliyet ve sağlık raporları ücretli oldu

Aile hekiminden alınacak tüm raporlar ücretli oldu! İşte yeni tarife
Enis Arıkan saç protezine veda etti! Yeni hali olay oldu

Protezlerini çıkardı, onu daha önce böyle görmediniz
Selen Görgüzel, dans edeceğim derken sosyal medyanın diline düştü

Ünlü şarkıcıdan sahnede tuhaf hareketler! Kimse anlam veremedi
Rusya, Ukrayna'yı İHA ve füzelerle vurdu! 15 kişi öldü, 75 kişi yaralandı

Görüntü İsrail ya da İran'dan değil! 440 İHA ülkeyi yerle bir etti
Gareth Bale futbola geri dönüyor! İşte o sürpriz takım

Bale futbola beklenmedik şekilde döndü! İşte o sürpriz takım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.