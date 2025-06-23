İran, İsrail'e 15 Balistik Füze Fırlattı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Savunma Kuvvetleri, İran'dan fırlatılan 15 balistik füzeden birinin Aşdod'a düştüğünü açıkladı. Ülkenin kuzeyindeki bölgelerde alarm durumu yaşanıyor.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, İran'dan 15 balistik füze fırlatıldığı ve füzelerden birinin İsrail'in güneyindeki Aşdod'a düştüğü kaydedildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, İran'dan 15 balistik füze fırlatıldığı açıklandı. IDF açıklamasında, İran'dan İsrail'e fırlatılan füzelerin tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyindeki çeşitli bölgelerde alarmların devreye girdiği kaydedildi. İsrail'in kuzeyinde yeni siren seslerinin duyulduğu belirtilirken Kudüs'ün güneyindeki Laciş bölgesinde hasar olduğunu aktarıldı.

İsrail'in güneyindeki Aşdod'a balistik füze düştüğü belirtilirken sağlık görevlilerinin bölgeye gönderildiği kaydedildi. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Verdiği kilolarla gündeme gelen Zara, zayıflama formülünü açıkladı

Verdiği kilolarla gündemde! Zayıflama formülünü açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında acı kayıp! Yayın sonrası hayatını kaybetti

Kimse bir vedaya tanıklık ettiğini bilmiyordu! Acı haber geldi
Hoş geldin Paul Pogba! Yeni adresi resmen belli oldu

Hoş geldin Paul Pogba! Yeni adresi resmen belli oldu
Galatasaray'ın yıldızı futbolu bıraktı

Taraftarlar şokta! Futbolu bıraktı
ABD Başkanı Trump'tan İran'a: Ya barış ya felaket

Trump'tan saldırı sonrası yeni açıklama! Tehdit edip iki seçenek sundu
Şam'da kiliseye bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Komşu ülkede kiliseye bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
İsrail Ordusu Lübnan'a saldırdı! Evi havaya uçurdular

İsrail durmak bilmiyor! Şimdi de o ülkeye saldırdılar
Nereden nereye! 95 milyon euroluk golcü kendisine takım arıyor

Nereden nereye! 95 milyon euroluk golcü kendisine takım arıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.