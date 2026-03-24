İran, Tel Aviv'i vurdu: 6 yaralı

İran güçlerinin İsrail'in başkenti Tel Aviv'e düzenlediği saldırılarda 6 kişi yaralanırken, çok sayıda araç ve bina hasar gördü.

İran, İsrail'e misilleme saldırılarına ara vermeden devam ediyor. İran güçleri, sabah saatlerinde İsrail'in başkenti Tel Aviv'e füze saldırısı düzenledi. İsrail acil durum servisi Magen David Adom (MDA) tarafından yapılan açıklamaya göre saldırıda 6 kişi yaralandı.

İsrail polisi, yaklaşık 100 kilogram patlayıcı taşıyan bir mühimmatın Tel Aviv'in merkezine isabet ettiğini ve bunun bina ve araçlarda geniş çaplı hasara yol açtığını söyledi. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı