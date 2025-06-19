İran'ın Saldırılarında Yaralı Sayısı 89'a Yükseldi

İran'ın Saldırılarında Yaralı Sayısı 89'a Yükseldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran güçlerinin Tel Aviv bölgesine düzenlediği balistik füze saldırılarında yaralı sayısının 89 olduğu bildirildi. Yaralılardan 3'ü kritik durumda. Saldırılar Ramat Gan, Holon ve Beerşeva'ya yapıldı.

İsrail Ulusal Acil Servisi Magen David Adom (MDA), İran'ın son saldırılarında yaralı sayısının 89 olduğunu açıkladı.

İran güçleri, sabahın erken saatlerinde İsrail'in Tel Aviv bölgesine bağlı Ramat Gan kenti ile Holon ve Beerşeva kentlerine balistik füze ile saldırı düzenledi. İran balistik füzeleri, Tel Aviv bölgesine bağlı Ramat Gan şehrinde borsa binasına ve Beerşeva kentinde Soroka Hastanesi'ne isabet etti. İsrail Ulusal Acil Servisi Magen David Adom (MDA), son saldırıya ilişkin son verileri açıkladı. Son saldırılarda yaralı sayısının 89 olduğu aktarılan açıklamada, Tel Aviv çevresinde ve ülkenin güneyine gerçekleştirilen roket saldırılarında 3'ü kritik 5 kişinin yaralandığı vurgulandı. Yaralılardan büyük bir kısmının şarapnel yaralanmaları nedeniyle tedavi edildiği bildirildi. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Usta sanatçı Mehmet Erenler son yolculuğuna uğurlandı

Usta sanatçı son yolculuğuna uğurlandı! Sevenleri cenazeye akın etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Liverpool'un genç yeteneği tatil için Bodrum'u seçti! Ödediği hesap çok konuşuldu

Ünlü futbolcunun Bodrum'da ödediği hesap dudak uçuklattı
Marmaris'ten mide bulandıran görüntüler

Ardı arkası kesilmiyor! Turizm cennetinde skandal görüntüler
Son şampiyondan Nico Williams bombası

Son şampiyondan Nico Williams bombası
Milli yıldızımızdan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda şahane gol

Milli yıldızımızdan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda şahane gol
Zehra Güneş'in maç esnasında gözlük takmasının sebebi belli oldu

Zehra Güneş'in gözlük takmasının nedeni belli oldu
Filistinli Araştırmacı Yazar Muin Naim: İran'dan sonra hedef Türkiye olacak

Canlı yayında açıkça ifade etti: İran'dan sonra hedef Türkiye'dir
Muharrem İnce'nin CHP'ye katılacağı tarih belli oldu

Muharrem İnce'nin CHP'ye katılacağı tarih belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.