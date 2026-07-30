Haberler

İran’ın Kuveyt’e düzenlediği saldırıda 1 ölü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran’ın Kuveyt’e düzenlediği saldırıda Çin merkezli bir şirketin binası hasar alırken, saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

İran'ın Kuveyt'e düzenlediği saldırıda Çin merkezli bir şirketin binası hasar alırken, saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

İran'ın Kuveyt'e düzenlediği saldırıda Çin merkezli bir şirketin binası ağır hasar aldı. Kuveyt Savunma Bakanlığı Sözcüsü Suud Abdülaziz el-Atvan, saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini aktararak, yetkili makamların olayın hemen ardından gerekli tedbirleri alarak ilgili kurumlarla koordinasyon içinde duruma müdahale ettiğini ifade etti.

El-Atvan, silahlı kuvvetlerin ülkenin egemenliğini, güvenliğini ve istikrarını korumak amacıyla görevlerini titizlikle sürdürdüğünü belirterek, güvenliği sağlamak için ilgili kurumlarla koordinasyon halinde gerekli tüm önlemleri almaya devam ettiğini vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
5 bölgede orman yangınları sürüyor! Ayvalık Bergama yolu trafiğe kapatıldı

5 bölge alev alev! Karayolu ulaşıma kapatıldı, tehlike büyüyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İnfial yaratan olay! Kız çocuklarını zorla arabaya bindirmek istediler

İnfial yaratan olay! Kız çocuklarını zorla arabaya bindirmek istediler
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Polis artık ceza kesemeyecek

35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Polis artık ceza kesemeyecek
Bakan Tekin açık açık uyarmıştı! Öğretmen duyduğu maaşa inanamadı

Bakan Tekin uyarmıştı! Öğretmen görüşmede duyduklarına inanamadı
Karolin Fişekçi'den dikkat çeken hamle! Aylık abonelik ücreti 4 bin TL oldu

İşler tıkırında! Aylık abonelik ücretini duyan kulaklarına inanamıyor
AK Parti'ye geçeceği konuşulan Cemil Tugay sessizliğini bozdu

AK Parti'ye geçeceği konuşulan Cemil Tugay sessizliğini bozdu
Yakınları banyoya girince acı manzarayla karşılaştı

Yakınları banyoya girince acı tabloyla karşılaştı
Evlerinde karton kutularda 5 bebek cesedi bulunan çift gözaltına alındı

Evlerinde karton kutularda 5 bebek cesedi bulunan çift gözaltına alındı