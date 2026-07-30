İran’ın Kuveyt’e düzenlediği saldırıda 1 ölü

İran'ın Kuveyt'e düzenlediği saldırıda Çin merkezli bir şirketin binası hasar alırken, saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

İran'ın Kuveyt'e düzenlediği saldırıda Çin merkezli bir şirketin binası ağır hasar aldı. Kuveyt Savunma Bakanlığı Sözcüsü Suud Abdülaziz el-Atvan, saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini aktararak, yetkili makamların olayın hemen ardından gerekli tedbirleri alarak ilgili kurumlarla koordinasyon içinde duruma müdahale ettiğini ifade etti.

El-Atvan, silahlı kuvvetlerin ülkenin egemenliğini, güvenliğini ve istikrarını korumak amacıyla görevlerini titizlikle sürdürdüğünü belirterek, güvenliği sağlamak için ilgili kurumlarla koordinasyon halinde gerekli tüm önlemleri almaya devam ettiğini vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı