İran'ın Tel Aviv'deki saldırı anı görüntülendi

İran'ın Tel Aviv'deki saldırı anı görüntülendi
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İran'ın Tel Aviv'deki saldırı anı görüntülendi
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İran, bu sabah erken saatlerde İsrail'in Ramat Gan kentini balistik füzelerle hedef aldı. Saldırı sonrası meydana gelen büyük patlama cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Olay, dünya gündeminde önemli bir yere sahip.

İran'ın İsrail'e bu sabah erken saatlerde düzenlediği saldırıda bir balistik füzenin Tel Aviv bölgesindeki Ramat Gan kentindeki binaya isabet ettiği anlar kameralara yansıdı.
İran'ın İsrail'e yönelik bu sabah erken saatlerde düzenlediği balistik füzeli saldırılar dünya gündemindeki yerini koruyor. İran saldırılarının hedefi olan Ramat Gan kenti ile Holon ve Beerşeva kentlerinde büyük hasara yol açan saldırıdan yeni görüntüler geliyor. Ramat Gan kentinden gelen görüntülerde, bir balistik füzenin binaya isabet ettiği anlar yer aldı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, füzenin isabet etmesiyle büyük bir patlamanın yaşandığı görüldü. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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