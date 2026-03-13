İsrail'de İran füze saldırısı nedeniyle yangın çıktı

İran ile ABD-İsrail arasındaki şiddetli çatışmalar devam ediyor. İran'dan İsrail'e fırlatılan balistik füzeler, başkent Tel Aviv'e 12 kilometre mesafede bulunan Rashid Lezion şehri ve yakınlarındaki çeşitli bölgelere düştü. İsrailli yetkililer henüz saldırıda can kaybı veya yaralanma yaşanıp yaşanmadığına ilişkin açıklama yapmadı. Ancak İsrail basını, saldırıda parça tesirli balistik mühimmat kullanıldığını ve Rashid Lezion ile Shoham yerleşim biriminde yangın çıktığını bildirdi. Saldırı sonucunda Rashid Lezion'daki bazı araçlarda maddi hasar meydana geldiği ve bir otoyolda çukur oluştuğu belirtildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise bölgedeki bir evin çatısında çıkan yangına ilişkin görüntüler yer aldı. Yangının nedeninin isabet eden bir mühimmat mı yoksa engellenen bir füze mi olduğuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı