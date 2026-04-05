İran'dan İsrail füze saldırısı: 4 yaralı

İran, ABD ve İsrail arasındaki saldırıları devam ediyor. İran, İsrail'in Hayfa kentinde füze saldırısı düzenledi. Saldırıda bir bina isabet alırken, 1'i ağır 4 kişi yaralandı. İtfaiye, isabet alan binanın çökme tehlikesi olduğunu ifade ederek, binada mahsur kalanlar olabileceğini ve arama-kurtarma çalışmaları yürütüldüğünü belirtti. - HAYFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı