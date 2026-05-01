İran'ın enkaz altında kalan füzelerini çıkarmaya çalıştığı iddiası

İran'ın ABD ile devam eden ateşkesin bozulması ihtimaline karşı füze ve mühimmat kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalar yaptığı öne sürüldü. ABD merkezli NBC News'in adı açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırdığı haberde, İran'ın ABD ile devam eden ateşkes süresinde hava saldırıları nedeniyle enkaz altında kalan füze ve mühimmatları çıkarmaya çalıştığı iddia edildi.

Haberde, ABD yönetiminin, saldırıların yeniden başlaması halinde İran'ın Orta Doğu genelinde saldırılar düzenleyebilmek için insansız hava aracı ve füze kapasitesini hızla yeniden artırmak istediği yönünde değerlendirme yaptığı aktarıldı.

Trump'a İran'a yönelik saldırılar hakkında brifing verildi

ABD merkezli haber platformu Axios'un iki üst düzey yetkiliye dayandırdığı haberine göre, perşembe akşamı Başkan Donald Trump ile yüksek düzeyli bir askeri brifing yapıldı. 45 dakikalık brifingde, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper ve ABD Genelkurmay Başkanı General Dan Caine, Trump'a İran'a karşı muhtemel saldırılar için yeni planlar sundu. Planın, muhtemelen altyapı hedeflerini de içeren "kısa ve güçlü" bir saldırı dalgasını içerdiği belirtildi. Haberde, Trump'ın şu anda abluka uygulamasını başlıca kozu olarak gördüğü, ancak İran'ın müzakerelere yanaşmaması durumunda askeri harekatı değerlendirebileceği aktarıldı.

Cooper, ABD ve İsrail'in İran'a karşı savaş başlatmasından iki gün önce 26 Şubat'ta Trump'a benzer bir brifing vermiş, brifingin Trump'ın savaşa girme kararında etkili olduğu iddia edilmişti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı