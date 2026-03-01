İran'ın BAE'ye yönelik saldırılarında 3 ölü, 58 yaralı

İran'ın ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık olarak Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) düzenlediği saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti, 58 kişi de yaralandı.

İran'ın ABD ve İsrail saldırılarına karşılık olarak hedef aldığı Körfez ülkelerinden Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) can kaybı ve yaralı sayısı netleşti. BAE Savunma Bakanlığı, İran'ın saldırılarında 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 58 kişinin de yaralandığını bildirdi. Hayatını kaybedenlerin Pakistan, Nepal ve Bangladeş uyruklu olduğu aktarıldı.

Bakanlık, dünden bu yana İran'dan fırlatılan 165 balistik füzeden 152'sinin ve 2 seyir füzesinin imha edildiğini aktararak, İran'dan gönderilen 541 İHA'dan 506'sının da engellendiğini belirtti. - ABU DABİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı