İran basını: Hürmüz yakınlarında 3 ABD savaş gemisi hedef alındı

İran basını, Hürmüz Boğazı yakınlarında 3 ABD savaş gemisinin İran Deniz Kuvvetleri'nin saldırısının hedefi olduğunu duyurdu. Haberde, saldırının füze ve kamikaze İHA'larıyla gerçekleştirildiği belirtilirken, ABD'ye ait savaş gemilerinin Umman Denizi'ne doğru geri çekildiği aktarıldı.

İran basını, Hürmüz Boğazı çevresinde ABD savaş gemileri ile İran güçleri arasında yaşanan gerilime ilişkin detay paylaştı. Adı açıklanmayan bir kaynağa dayandırılan haberde, Hürmüz Boğazı yakınlarında bulunan 3 ABD savaş gemisinin İran Deniz Kuvvetleri'nin saldırısının hedefi olduğu bildirildi. Haberde, ABD'ye ait savaş gemilerinin Umman Denizi'ne doğru geri çekildiği aktarılırken, saldırının füze ve kamikaze İHA'larla gerçekleştirildiği ifade edildi.

Haberde ayrıca olayın boyutuna ilişkin resmi makamlarca henüz ayrıntılı açıklama yapılmadığı belirtilirken, bölgede gerilimin sürdüğü kaydedildi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı