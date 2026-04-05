İran'da düşürülen ABD'ye ait uçakların enkazına ilişkin yeni görüntüler paylaşıldı

ABD'nin düşürülen F-15E savaş uçağının pilotunun arama-kurtarma operasyonu sırasında İran tarafından düşürülen iki C-130 askeri nakliye uçağının enkazına dair yeni görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde İran askerlerinin enkaz alanında inceleme yaptığı ve ABD bayrağı açtığı görüldü.

ABD'nin düşürülen F-15E savaş uçağının pilotuna yönelik arama-kurtarma operasyonu sırasında İran tarafından vurulan iki C-130 askeri nakliye uçağının enkazına ilişkin yeni görüntüler paylaşıldı.

ABD ordusunun, İran tarafından daha önce düşürülen F-15E savaş uçağının pilotunu aramak amacıyla yürüttüğü operasyon sırasında düşürülen iki C-130 askeri nakliye uçağına ait enkazın yeni görüntüleri paylaşıldı. Paylaşılan görüntülerde, İran askerlerinin enkaz alanında incelemelerde bulunduğu, ABD'ye ait uçaklardan geriye kalan mühimmat ve ekipmanları ele geçirdiği görüldü. Görüntülerde, ayrıca İran askerlerinin uçak enkazı başında ABD bayrağı açtığı ve bu sırada ekrana yansıyan Farsça altyazıda ise "Tıpkı bayrağınız gibi siz de yere serileceksiniz" ifadelerine yer verildi. - TAHRAN

