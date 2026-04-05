İran'dan düşürülen askeri uçakta ABD askerine ait vücut parçasının tespit edildiği iddiası

İran, düşürülen ABD uçaklarının enkazında ABD’li bir askere ait yanmış vücut parçasının tespit edildiğini iddia etti. Devrim Muhafızları Ordusu, söz konusu iddiaya dair fotoğraf da paylaştı.

  • İran, düşürülen ABD askeri nakliye uçaklarının enkazında ABD'li bir askere ait olduğu iddia edilen bir vücut parçası tespit ettiğini öne sürdü.
  • İran basını, söz konusu vücut parçasına ilişkin bir fotoğraf paylaştı.
  • ABD tarafından İran'ın bu iddiasıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

FOTOĞRAF PAYLAŞTILAR

İran basının Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Halkla İlişkiler Birimi’ne dayandırdığı haberde, ABD’li bir askere ait olduğu öne sürülen yanmış bir vücut parçasına ilişkin fotoğraf paylaşıldı.

Haberde, ABD ordusunun daha önce İran tarafından düşürülen F-15E savaş uçağının pilotunu aramak amacıyla yürüttüğü operasyon sırasında İsfahan eyaletinde düşürülen iki C-130 askeri nakliye uçağının enkazında söz konusu vücut parçasının tespit edildiği öne sürüldü.

ABD tarafından haberle ilgili henüz açıklama gelmedi.

NE OLMUŞTU?

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 3 Nisan'da ülkenin orta kesimlerinde bir savaş uçağını hava savunma sistemleriyle vurarak düşürdüğünü duyurmuştu. İran basını, ABD'ye ait savaş uçağının pilotunun yakalanıp esir alınmış olabileceğini kaydetmişti.

ABD basınına konuşan yetkililer de uçağın düştüğünü doğrulayarak mürettebattan bir kişinin kurtarıldığını, ikinci kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtmişti.

New York Times gazetesinin haberinde, Hürmüz Boğazı yakınlarında F-15 savaş uçağıyla neredeyse aynı anda, ikinci bir ABD savaş uçağının daha düşürüldüğü kaydedilmişti. Haberde, uçağın pilotunun olaydan kurtulduğu aktarılmıştı. 

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da 3 Nisan'da düşürülen F-15E savaş uçağının ikinci pilotunu da kurtardıklarını açıklamıştı. 

Fenerbahçe, Galatasaray'ın kaybettiği haftada Beşiktaş'ı uzatmalarda devirdi

Fenerbahçe şampiyonluk yarışına 90+10'daki golle tutundu
İran'dan 'ABD kendi askerlerini bombaladı' iddiası

"Kendi askerlerini bombaladılar" ABD'nin yanıtı kafaları karıştıracak
İran, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için savaş tazminatı talep etti

İran, piyasaları mahveden kararından dönmek için tek bir şart sundu
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

İsmail Zeynep:

Tramp ve Netanyahu'ya da aynı şekilde görmek dileğiyle

Arif İnanç:

Sonuç ayni şekilde olacak demektir.

Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu

Sergen Yalçın açtı ağzını yumdu gözünü

Tatilde tattığı yemek hayatını değiştirdi! Kendi şirketine patron oldu

Tatilde tattığı yemek hayatını değiştirdi! Kendi şirketine patron oldu
Çanakkale'de eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti

Eşini katletmeden önce yaptığı tüyler ürpertti
En sonunda bunu da gördük! Saldırdığı kişinin kim olduğunu duyunca hayret edeceksiniz

Saldırdığı kişinin kim olduğunu duyunca hayret edeceksiniz
Trump, İran'a Hürmüz Boğazı için verdiği süreyi uzattı

Sürekli tehdit ediyor ama... Trump, İran'a verdiği süreyi uzattı
Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu

Sergen Yalçın açtı ağzını yumdu gözünü

Tatilde tattığı yemek hayatını değiştirdi! Kendi şirketine patron oldu

Tatilde tattığı yemek hayatını değiştirdi! Kendi şirketine patron oldu
Lakabı oldu adı! Duyanlar kulaklarına inanamıyor

Lakabı oldu adı! Duyanlar kulaklarına inanamıyor