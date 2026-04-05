İran'dan düşürülen askeri uçakta ABD askerine ait vücut parçasının tespit edildiği iddiası

İran, düşürülen ABD uçaklarının enkazında ABD’li bir askere ait vücut parçasının tespit edildiğini iddia etti.

FOTOĞRAF PAYLAŞTILAR

İran basının Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Halkla İlişkiler Birimi’ne dayandırdığı haberde, ABD’li bir askere ait olduğu öne sürülen yanmış bir vücut parçasına ilişkin fotoğraf paylaşıldı.

Haberde, ABD ordusunun daha önce İran tarafından düşürülen F-15E savaş uçağının pilotunu aramak amacıyla yürüttüğü operasyon sırasında İsfahan eyaletinde düşürülen iki C-130 askeri nakliye uçağının enkazında söz konusu vücut parçasının tespit edildiği öne sürüldü.

ABD tarafından haberle ilgili henüz açıklama gelmedi.

NE OLMUŞTU?

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 3 Nisan'da ülkenin orta kesimlerinde bir savaş uçağını hava savunma sistemleriyle vurarak düşürdüğünü duyurmuştu. İran basını, ABD'ye ait savaş uçağının pilotunun yakalanıp esir alınmış olabileceğini kaydetmişti.

ABD basınına konuşan yetkililer de uçağın düştüğünü doğrulayarak mürettebattan bir kişinin kurtarıldığını, ikinci kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtmişti.

New York Times gazetesinin haberinde, Hürmüz Boğazı yakınlarında F-15 savaş uçağıyla neredeyse aynı anda, ikinci bir ABD savaş uçağının daha düşürüldüğü kaydedilmişti. Haberde, uçağın pilotunun olaydan kurtulduğu aktarılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da 3 Nisan'da düşürülen F-15E savaş uçağının ikinci pilotunu da kurtardıklarını açıklamıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı