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İran, DMO kararına MI6'yi düşman grup, RAF'ı terör örgütü ilan ederek karşılık verdi

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İran, İngiltere'nin 13 Temmuz'da DMO'yu ulusal güvenlik listesine almasına karşılık MI6'yi 'düşman grup', Kraliyet Donanması ve RAF'ı 'terör örgütü' ilan etti. İngiltere'de DMO'ya destek verenler 14 yıla kadar hapis cezasıyla karşılaşabilir.

İran hükümeti, İngiltere'nin Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör listesine almasına karşılık, İngiltere Dış İstihbarat Servisi'ni (MI6) "düşman grup" olarak tanımlarken Kraliyet Donanması ve Kraliyet Hava Kuvvetleri'ni (RAF) "terör örgütü" ilan etti.

İngiltere'nin 13 Temmuz'da İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu (DMO) ulusal güvenliğe tehdit oluşturan kuruluşlar listesine almasının ardından Tahran yönetiminden yaklaşık üç buçuk ay sonra karşılık geldi. İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İngiltere Dış İstihbarat Servisi (MI6) "düşman grup" olarak nitelendirilirken, Kraliyet Donanması ve Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) "terör örgütü" ilan edildi. Tahran yönetimi, kararın gerekçesi olarak İngiltere'nin ABD ve İsrail'in İran'a yönelik savaşına katılmasını ve DMO'nun 2026 tarihli Devlet Tehditleri Yasası kapsamında listeye almasını gösterdi. İran Dışişleri Bakanlığı, söz konusu adımların İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nin kararı doğrultusunda, İngiltere'nin son bir yıldaki eylemlerine karşılık olarak atıldığını belirtti.

DMO'ya destek veren veya yardım eden kişilere 14 yıla kadar hapis cezası

İngiltere, yabancı devletlere bağlı olup ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğu değerlendirilen kurumların listeye alınmasına imkan tanıyan yeni yasa kapsamında, 13 Temmuz'da DMO'yu söz konusu listeye almıştı. Yeni düzenlemeye göre, İngiltere'de Devrim Muhafızları Ordusu'na destek veren veya yardım eden kişilerin 14 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacağı bildirilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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