İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ülkenin yeni dini liderinin bir veya iki gün içinde seçileceğini açıkladı
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "Komşularımıza değil, ülkelerindeki Amerikan varlığına saldırıyoruz. Rejim değişikliği imkansız bir görevdir. Bir liderin yokluğu veya ölümü, sistemin çöktüğü anlamına gelmez. Devlet kurumları sağlam kalır. Yeni lider bir iki gün içinde seçilebilir. Kendimizi savunmamız noktasında hiçbir sınırımız yok" ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar geliyor...
Kaynak: İhlas Haber Ajansı