Haberler

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ülkenin yeni dini liderinin bir veya iki gün içinde seçileceğini açıkladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "Komşularımıza değil, ülkelerindeki Amerikan varlığına saldırıyoruz. Rejim değişikliği imkansız bir görevdir. Bir liderin yokluğu veya ölümü, sistemin çöktüğü anlamına gelmez. Devlet kurumları sağlam kalır. Yeni lider bir iki gün içinde seçilebilir. Kendimizi savunmamız noktasında hiçbir sınırımız yok" ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Pentagon: İran'ın saldırılarında 3 ABD askeri öldü

İran saldırısı sonrası ABD ilk zayiatı açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran, ABD'yi vurmak için ilk kez Fattah-2 hipersonik füzelerini kullandı

İlk kez kullandılar! Bu silah savaşın seyrini değiştirecek
Bir ilimizin camilerinde Hamaney için Kur'an-ı Kerim okundu

Bir ilimizin camilerinde Hamaney için Kur'an-ı Kerim okundu
Herkes Ahmedinejat'ın geçmişteki Mossad ile ilgili ifadelerini paylaşıyor

Herkes Ahmedinejat'ın geçmişteki bu sözlerini paylaşıyor
İran'ın füze saldırıları turistleri korkuttu, ağlayarak izlediler

İngiliz turistler İran füzelerini ağlayarak izledi
İran, ABD'yi vurmak için ilk kez Fattah-2 hipersonik füzelerini kullandı

İlk kez kullandılar! Bu silah savaşın seyrini değiştirecek
Savaş Körfez'e sıçradı! Lüks oteli füzeler vurdu, havalimanında kaos yaşanıyor

Savaş oraya da sıçradı! Ülkeden kaçmak için havalimanına akın ettiler
İran sınırındaki Esendere Sınır Kapısı'nda geçişlere kısıtlama getirildi

Sınır kapımızda 'savaş' önlemi! Kısıtlama getirildi