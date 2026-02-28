Haberler

İran Devrim Muhafızları Ordusu: "İran'a yönelik saldırının ardından, işgal altındaki topraklara (İsrail'e) geniş kapsamlı füze ve İHA saldırılarının ilk dalgası başlatıldı"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Devrim Muhafızları Ordusu: "İran'a yönelik saldırının ardından, işgal altındaki topraklara (İsrail'e) geniş kapsamlı füze ve İHA saldırılarının ilk dalgası başlatıldı"

İran Devrim Muhafızları Ordusu: "İran'a yönelik saldırının ardından, işgal altındaki topraklara (İsrail'e) geniş kapsamlı füze ve İHA saldırılarının ilk dalgası başlatıldı" - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD ve İsrail, İran'a saldırı başlattı! Tahran'da çok sayıda patlama

İran'a saldırı başladı! Tahran'da çok sayıda patlama
İran'dan saldırılar sonrası ilk açıklama! İşte vurulan şehirler

İran'dan saldırı sonrası ilk açıklama! İşte İsrail'in vurduğu 5 şehir
İlçeyi ayağa kaldıran olay! Müftülük izin vermedi, çocuklar camiden çıkarıldı

Müftülük izin vermedi, çocuklar bu soğukta camiden çıkarıldı
Pereira'dan Fenerbahçe'nin yıldızına bomba soru: Kontratın ne durumda?

Fenerbahçe'nin yıldızına bomba soru: Kontratın ne durumda?
Yolcuyu önce uyardı sonra peş peşe yumrukladı! Herkesin dikkatini tek bir şey çekti

Önce uyardı sonra peş peşe yumrukladı! Tek bir şey dikkat çekti
Binlerce kez simüle edildi! Yapay zekadan olay Galatasaray-Liverpool tahmini

Yapay zekadan olay Galatasaray-Liverpool tahmini
Trump, Pakistan-Afganistan savaşındaki tarafını belli etti

Trump, iki Müslüman komşunun savaşında tarafını açıkça belli etti