İran Devrim Muhafızları Ordusu: "İran'a yönelik saldırının ardından, işgal altındaki topraklara (İsrail'e) geniş kapsamlı füze ve İHA saldırılarının ilk dalgası başlatıldı"
İran Devrim Muhafızları Ordusu: "İran'a yönelik saldırının ardından, işgal altındaki topraklara (İsrail'e) geniş kapsamlı füze ve İHA saldırılarının ilk dalgası başlatıldı"
İran Devrim Muhafızları Ordusu: "İran'a yönelik saldırının ardından, işgal altındaki topraklara (İsrail'e) geniş kapsamlı füze ve İHA saldırılarının ilk dalgası başlatıldı" - TAHRAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı