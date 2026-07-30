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İran Devrim Muhafızları: "Kuveyt’teki ABD askeri üssünü hedef aldık"

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İran Devrim Muhafızları, Kuveyt’te ABD’ye ait Ali el-Salem üssüne sabah saatlerinde saldırı gerçekleştirildiği duyurdu.

İran Devrim Muhafızları, Kuveyt'te ABD'ye ait Ali el-Salem üssüne sabah saatlerinde saldırı gerçekleştirildiği duyurdu.

İran Devrim Muhafızlarından yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Kuveyt'te ABD'ye ait Ali el-Salem'de hava üssüne saldırı düzenlendiği ifade edildi. Saldırıda 2 insansız hava aracı hangarı ve uçaklar ile askeri helikopterler için kullanılan bir yakıt deposunun vurularak imha edildiği aktarıldı. Açıklamada, "Kuveyt'teki Müslüman halk bilmelidir ki saldırganın cezalandırılması, Müslüman kaynaklarının yağmalanması sona erene ve ABD'li işgalciler ve yağmacılar bölgeden kovulana kadar devam edecektir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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