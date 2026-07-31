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İran Devrim Muhafızları: "Hürmüz Boğazında rotayı ihlal eden 2 tanker vuruldu"

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İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazında izin verilmeyen bir rotadan geçmeye çalışan 2 tankerin vurularak durdurulduğunu, 4 tankerin ise hızla rotasını değiştirerek geri döndüğünü duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazında izin verilmeyen bir rotadan geçmeye çalışan 2 tankerin vurularak durdurulduğunu, 4 tankerin ise hızla rotasını değiştirerek geri döndüğünü duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamada, İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki tam kontrolü sürdürdüğü ifade edildi. Gece saatlerinde İran'ın uyarılarını hiçe sayarak ABD ordusunun kontrolünde Hürmüz Boğazı'nda izin verilmeyen güzergah üzerinden tehlikeli yoldan geçmeye çalışan 2 tankerin vurularak durdurulduğu, diğer 4 tankerin ise hızla rotalarını değiştirerek bulundukları yere döndüğü belirtildi. Dün gece tüm gemi ve sigorta şirketlerinin sahiplerine ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan duyuruları dikkate almamaları yönünde uyarı yapıldığı aktarıldı. Açıklamada, "İran Devrim Muhafızları Donanması, çocuk katili ABD ordusunun bölgedeki gemilere yönelik yasa dışı müdahalelerinin ve duyurularının cevapsız kalmayacağı konusunda bir kez daha uyarıda bulunuyor" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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