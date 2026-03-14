İran Devrim Muhafızları Ordusu: "BAE, Bahreyn ve Kuveyt'teki ABD üsleri hedef alındı"

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Kuveyt'teki ABD üslerinin füze ve kamikaze insansız hava araçları hedef alındığını açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) tarafından yayımlanan bildiride, "Gerçek Vaad 4" operasyonunun 49'uncu dalgası kapsamında DMO Deniz Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen saldırılarda bölgedeki ABD üslerinin ağır füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarıyla hedef alındığı bildirildi. Açıklamada, BAE'deki ABD'ye ait bazı askeri noktalara saldırı gerçekleştirildiği belirtilerek, "Bu başarılı operasyonda İran'ın füze ve İHA birlikleri, El-Dhafra Hava Üssü'ndeki Patriot radarlarını, kontrol kulesini ve hava savunma hangarlarını kamikaze İHA'lar ve hassas güdümlü balistik füzelerle hedef aldı" denildi.

Bahreyn ve Kuveyt'teki üsler de hedef alındı

Bahreyn ve Kuveyt'teki ABD üslerinin de hedef alındığı belirtilen açıklamada, "Şeyh İsa hava üssü çeşitli füze ve İHA'larla vuruldu. Üssün erken uyarı radarları, uçak hangarları, ana rampası ve ABD hava araçlarına ait yakıt depoları imha edilerek alevler içinde kaldı. Udairi helikopter üssü de füze ve İHA saldırılarının hedefi oldu. Bu üste bulunan ekipman hangarları, askerlerin konuşlandığı alanlar ile helikopter bakım hangarları imha edildi" ifadeleri kullanıldı.

Hürmüz Boğazı için tehdit

Açıklamada ayrıca Hürmüz Boğazı'nın DMO Deniz Kuvvetleri'nin tam kontrolü altında olduğu vurgulanarak, "Saldırganlar ve onların müttefiklerine ait petrol tankerleri ve ticari gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişi yasaktır. Herhangi bir hareket veya geçiş olması durumunda hedef alınacaklardır" ifadelerine yer verildi. - TAHRAN

