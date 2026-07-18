CBS News: "İran'ın bu hafta Ürdün'e yönelik saldırılarında ABD askerleri yaralandı"

CBS News, İran'ın bu hafta Ürdün'deki en az iki üsse saldırdığını ve bazı ABD askerlerinin yaralandığını aktardı.

ABD medyasından CBS News'e konuşan ve adı açıklanmayan ABD'li yetkililer, İran'ın bu hafta Ürdün'deki en az 2 üsse saldırı düzenlediğini ifade etti. Yetkililer, saldırılarda bazı ABD askerlerinin yaralandığını belirtti. Yaralananların durumuna işilkin detay paylaşılmadı.

ABD savaş uçakları, saldırılarda sıklıkla Ürdün askeri tesislerini kullanıyor. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı