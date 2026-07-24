İran: Kuveyt'teki ABD üslerine İHA saldırısı düzenledik

İran ordusu, Kuveyt'teki ABD üslerine insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu.

İran, ABD'nin saldırılarına misillemelerini sürdürüyor. İran ordusundan yapılan açıklamada, insansız hava araçlarıyla Kuveyt'teki El-Udairi kampında bulunan ABD ordusunun teçhizat depoları, Camp Doha'da ve Arifjan kampındaki ABD askerlerinin bulunduğu noktalara saldırı gerçekleştirildiği ifade edildi. Açıklamada, "ABD Başkanı'nın tehditleri, halkın ve silahlı kuvvetlerin saldırganlarla mücadeledeki kararlılığını güçlendirecektir" denildi. Ayrıca Ali el-Salem üssündeki büyük bir mühimmat deposu ve ABD askeri personelinin kaldığı sığınakların tamamen imha edildiği aktarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı