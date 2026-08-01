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İran’dan Kuveyt’e saldırı

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İran’ın Kuveyt’e saldırısı sonucu baız tesislerde hasar meydana geldi.

İran'ın Kuveyt'e saldırısı sonucu baız tesislerde hasar meydana geldi.

Kuveyt Savunma Bakanlığı Sözcüsü Suud Abdülaziz el-Atvan yaptığı açıklamada, İran'ın bir kez daha ülkeyi hedef aldığını ifade etti. Sözcü El-Atvan, "Kuveyt Silahlı Kuvvetler sabaha karşı Kuveyt hava sahasında düşman insansız hava araçları tespit etti ve bunlar etkisiz hale getirilerek imha edildi. İran'ın bu alçakça saldırısı, ülkenin kuzeyinde hükümete ait bir tesis de dahil olmak üzere bazı hayati öneme sahip tesisleri, ayrıca Bubiyan Adası'ndaki sivil bir şirkete ait sivil araçları hedef aldı. Düşen şarapnel parçaları nedeniyle maddi hasar meydana geldi, ancak can kaybı yaşanmadı" ifadelerini kullandı. El-Atvan, Kuveyt ordusunun ülkenin egemenliğini korumak, güvenliğini ve istikrarını sağlamak için gerekli tüm önlemleri aldığını belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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