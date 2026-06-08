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İran: "İsrail'e saldırılar sona erdi"

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İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e yönelik saldırıları durdurduğunu ancak İsrail'in Lübnan'a yeniden saldırması halinde çok daha şiddetli ve ezici önlemler alınacağını açıkladı. Karşılıklı saldırıların ardından ABD Başkanı Trump'ın ateşkes çağrısına ilk yanıt İran'dan geldi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e yönelik saldırıları durdurduğunu ancak İsrail ordusunun Lübnan'a yeniden saldırması durumunda çok daha şiddetli ve ezici önlemlerin alınacağını açıkladı.

İran, İsrail'in Nevatim ve Tel Nof hava üslerine saldırı düzenlendiğini açıklarken İsrail de İran'ın güneybatısındaki Mahşehr'deki petrokimya tesisinde birkaç hedefi vurmuş, ardından karşılıklı saldırılar gerçekleştirilmişti. ABD Başkanı Donald Trump'ın saldırıların ardından yaptığı "İsrail ve İran ateşi derhal durdurmalı" açıklamasına ilk yanıt İran'dan geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e yönelik saldırıları durdurduğunu açıkladı. İran basını tarafından İran'ın acil durum askeri komutanlığı Khatam al-Anbiya'ya dayandırılarak verilen açıklamada, "Silahlı kuvvetlerin operasyonlarının durdurulduğu duyurulur. Ancak, Lübnan'ın güneyi de dahil olmak üzere saldırılar devam ederse, öncekinden çok daha şiddetli ve ezici önlemlerin alınacağı vurgulanmaktadır" denildi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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