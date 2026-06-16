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İran'dan İsrail'e Lübnan'a saldırıların devam etmesi halinde karşılık verileceği uyarısı

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İran Devrim Muhafızları'na bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının devam etmesi halinde sert karşılık verileceği uyarısında bulundu. Ateşkesin 84 kez ihlal edildiği belirtildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıların devam etmesi halinde karşılık verileceği uyarısında bulundu.

İsrail, İran ve ABD arasında varılan anlaşmaya ve ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde ateşkesi 84 kez ihlal ettiğini belirterek, İsrail'in suç işlemeye ve Lübnan'ın mazlum halkını katletmeye devam etmesi halinde sert karşılık verileceği ifade edildi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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