İran basını: "Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçiş yapmaya çalışan Tayland bayraklı gemiye saldırı düzenlendi"

İran basını, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun uyarılarına rağmen Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçiş yapmaya çalışan Tayland bandıralı bir gemiye saldırı düzenlendiğini bildirdi.

İran basını, Hürmüz Boğazı'nda izinsiz geçiş yaptığı iddia edilen Tayland bandıralı bir geminin hedef alındığını belirtti. Yarı resmi Tasnim Haber Ajansı, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun geminin geçişine izin vermediğini ve uyarıda bulunduğunu ancak, mürettebatın uyarılara rağmen geçiş teşebbüsünü sürdürdüğünü iddia etti.

Olayda can kaybı, yaralanma veya maddi hasar yaşanıp yaşanmadığına ilişkin bilgi paylaşılmazken, Tayland makamlarından da henüz resmi bir açıklama gelmedi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı