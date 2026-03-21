İran'dan uyarı: "BAE'den adalara saldırı olursa Ras el-Haimah'a ağır saldırılar düzenlenecek"

İran ordusu, Hürmüz Boğazı'ndaki Ebu Musa ve Büyük Tunb adalarına yapılacak saldırılara karşı Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) uyararak, Ras el-Haimah'a ağır saldırılar düzenleneceğini bildirdi.

İran ordusu, stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı yakınlarındaki iki adaya kendi topraklarından yapılacak saldırılara izin vermemesi konusunda Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) uyararak, "Ebu Musa ve Büyük Tunb adalarına saldırı olursa Ras el-Haimah'a ağır saldırılar düzenlenecek" ifadesini kullandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargahından yapılan açıklamada, ABD üssü bulunan Birleşik Arap Emirliklerine uyarı geldi. Açıklamada, "Birleşik Arap Emirliklerinden Basra Körfezi'ndeki İran'a ait Ebu Musa ve Büyük Tunb adalarına yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirilmesi durumunda Ras el-Haimah'a ağır saldırılar düzenlenecek" ifadeleri kullanıldı.

İran, Körfez ülkelerini ABD'nin saldırı düzenlemesine izin vermekle suçluyor ve savaşın başladığı 28 Şubat'tan bu yana bu ülkelerdeki ABD varlıklarına karşı füze ve insansız hava aracıyla saldırılar düzenliyor.

İran'ın kontrolündeki, ancak Birleşik Arap Emirlikleri'nin hak iddia ettiği Ebu Musa ve Büyük Tunb adaları, uzun zamandır iki ülke arasında bir anlaşmazlığa yol açmıştı. Adalar, dünya petrolünün yaklaşık 5'te 1'inin geçtiği Hürmüz Boğazı girişine yakın, Körfez'de yer alıyor. - TAHRAN

