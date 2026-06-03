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İran'dan misilleme açıklaması

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İran Devrim Muhafızları, ABD'nin Keşm Adası'ndaki haberleşme kulesine ve bir petrol tankerine düzenlediği saldırılara karşılık olarak, bölgedeki bir hava üssü ile Bahreyn'deki ABD Beşinci Filosu karargahını füze ve insansız hava araçlarıyla vurduğunu açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan (DMO) gece boyunca gerçekleşen saldırılara ilişkin yapılan açıklamada, Keşm Adası'nda bir haberleşme kulesinin hedef alındığı belirtilerek, "Buna karşılık olarak, DMO Hava-Uzay Kuvvetleri, bölgedeki ülkelerden birinde bulunan onların hava ve helikopter üssüne ve ayrıca ABD Beşinci Filosu'nun karargahına (Bahreyn) füze ve insansız hava aracı saldırıları gerçekleştirdi" ifadeleri kullanıldı.

İran, ABD'nin gece saatlerinde düzenlediği saldırılara misilleme ile cevap verdi. İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan (DMO) misilleme saldırılara ilişkin yapılan açıklamada, "Dün gece geç saatlerde, saldırgan ABD ordusu, Hürmüz Boğazı yakınlarında bir İran petrol tankerini havadan fırlatılan bir mühimmatla vurdu ve tankerin makine dairesinde hasara neden oldu. Bu saldırı eylemine ve Hürmüz Boğazı'nı düzenleyen kuralların ihlaline karşılık olarak, Amerikan-Siyonist düşmana ait Panaya adlı bir gemi, Deniz Kuvvetleri tarafından fırlatılan füzelerle hedef alındı" denildi.

Açıklamada, ABD ordusunun Keşm Adası'nda bir haberleşme kulesinin hedef alındığı belirtilerek, "Buna karşılık olarak, DMO Hava-Uzay Kuvvetleri, bölgedeki ülkelerden birinde bulunan onların hava ve helikopter üssüne ve ayrıca ABD Beşinci Filosu'nun karargahına füze ve insansız hava aracı saldırıları gerçekleştirdi" ifadelerine yer verildi.

ABD'ye yönelik gözdağı niteliğinde ifadelerin de bulunduğu açıklamada, "Daha önce herhangi bir saldırı eyleminin farklı ve daha sert bir karşılıkla karşılanacağı konusunda uyarmıştık ve buna uygun şekilde hareket ettik. Bu karşılıklar bir ders niteliğinde olmalıdır. Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini bozmanın saldırgan ABD ordusu için ağır bir bedeli olacağını bir kez daha vurguluyoruz" denildi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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