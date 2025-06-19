İran'daki Ummanlı Vatandaşlar Van Üzerinden Tahliye Ediliyor

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İran'daki güvenlik durumunun kötüleşmesi nedeniyle Umman Sultanlığı, vatandaşlarını Van üzerinden tahliye etmeye başlıyor. İlk kafile, Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı.

İran'daki Ummanlılar Van üzerinden Trabzon'a tahliye ediliyor

VAN - İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve İran'ın karşılık vermesiyle bölgedeki güvenlik durumu giderek kötüleşirken, Umman Sultanlığı İran'daki vatandaşlarını tahliye etmeye devam ediyor.

İran hava sahasının uçuşlara kapatılmasıyla birlikte birçok ülke vatandaşlarını kara yoluyla tahliye yoluna gitti. Bu kapsamda Umman, İran'da bulunan vatandaşlarını tahliye etmek üzere Van'ın Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı'na 8 otobüs gönderdi.

Öğle saatlerinde Kapıköy Gümrük Kapısı'na ulaşan 120 kişilik ilk Umman kafilesi, gümrük işlemlerinin ardından tahsis edilen otobüslerle Türkiye'ye giriş yaptı.

İkinci bir Umman kafilesi daha işlemlerinin tamamlanmasının ardından otobüslerle Trabzon'a gitmek üzere Kapıköy'den ayrıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YILMAZ SÖNMEZ - 3.Sayfa
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