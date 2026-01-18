Haberler

İran'daki protestolarda can kaybı 5 bine yükseldi

Güncelleme:
İran'da hayat pahalılığına tepki olarak başlayan ve hükümet karşıtı protestolarda can kaybı arttı. Yetkililer, protestolarda 500'ü güvenlik gücü olmak üzere en az 5 bin kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Adı açıklanmayan İranlı bir yetkili, ülke genelindeki protestolarda yaklaşık 500'ü güvenlik gücü olmak üzere en az 5 bin kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İran'da 28 Aralık'ta hayat pahalılığına tepki olarak başlayan ve hükümet karşıtı protestolara dönüşen gösterilerde can kaybı arttı. Adı açıklanmayan İranlı bir yetkili, ülke genelindeki protestolarda yaklaşık 500'ü güvenlik gücü olmak üzere en az 5 bin kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yetkili, "teröristlerin ve silahlı isyancıların" protestolarda masum İranlıları öldürdüğünü iddia etti.

ABD merkezli sivil toplum örgütü İran İnsan Hakları Aktivistleri (HRA) ise protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısını en az 3 bin 308 olarak açıklamış, hayatını kaybedenlerin 22'sinin çocuk, 166'sının güvenlik gücü olduğunu belirtmişti. HRA, gösteriler sırasında tutuklanan kişi sayısının da 24 bin 266'ya ulaştığı bilgisini paylaşmıştı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
