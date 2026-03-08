Haberler

İran'da yağmur suyu kanallarına sızan petrol peş peşe patlamalara neden oldu

Güncelleme:
ABD ve İsrail'in İran'daki petrol tesislerine yaptığı saldırının ardından, başkent Tahran'daki yağmur suyu kanallarına sızan petrol peş peşe patlamalara yol açtı. Bölgedeki siviller panik içinde kaçıştı.

İran'da ABD ve İsrail'in petrol tesislerine düzenlediği saldırının ardından Shahran Bulvarı'ndan geçen yağmur suyu kanallarına sızan petrol peş peşe patlamalar neden oldu.

ABD ve İsrail, İran'ın petrol tesislerini vurması sonrası altyapıda ciddi hasar oluştu. Başkent Tahran'da ve Elburz'da dört petrol deposu ve bir petrol ürünleri taşıma merkezine düzenlenen saldırının ardından Tahran'daki Shahran Bulvarı'ndan geçen yağmur suyu kanallarına Shahran Petrol Deposu'ndan petrol sızdı. Yağmur suyu kanallarında peş peşe patlamalar yaşandı. Patlamalar, anbean kayıt altına alınırken bölgede bulunan siviller panikle kaçtı. - TAHRAN

