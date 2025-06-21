İran'da MOSSAD Operasyonu: 31 Kişi Gözaltına Alındı

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İran'ın Kum ve Buşehr eyaletlerinde, İsrail dış istihbarat servisi MOSSAD adına faaliyet yürüttükleri gerekçesiyle toplam 31 kişi gözaltına alındı. Kum Eyaleti'nde 22, Buşehr'de ise 9 kişi tespit edilerek adli makamlara sevk edildi.

İran'ın Kum ve Buşehr eyaletlerinde İsrail dış istihbarat servisi MOSSAD adına faaliyet yürüttükleri gerekçesiyle toplam 31 kişi gözaltına alındı.

İran'da İsrail dış istihbarat servisi MOSSAD adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Kum Eyaleti İstihbarat Polis Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Siyonist rejimin saldırılarının başladığı ilk günden (13 Haziran'dan) bu yana halkı kışkırtan ve rejim lehine propaganda yapan 22 kişi İsrail'le bağlantılı oldukları şüphesiyle tespit edilerek gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek" ifadeleri kullanıldı.

Buşehr'de 9 kişi gözaltına alındı

Buşehr Emniyet Müdürlüğünden yürütülen operasyonlara ilişkin yapılan açıklamada ise, "Toplumun psikolojik güvenliğini bozmaya yönelik faaliyetlerde bulunan ve Siyonist rejimi destekleyen 9 kişi tespit edilerek gözaltına alındı. Şüpheliler adli makamlara sevk edildi, olayla ilgili soruşturma sürüyor" ifadelerine yer verildi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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