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İran'da Liman Patlamasında Can Kaybı 5'e Yükseldi, 700 Yaralı

İran'da Liman Patlamasında Can Kaybı 5'e Yükseldi, 700 Yaralı
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İran'ın Hürmüzgan eyaletindeki Şehid Recai Limanı'nda gerçekleşen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükselirken, 700 kişiye kadar yaralı bildirildi. Olayın sebebi henüz bilinmezken, ihmal şüphesi üzerinde durulmakta.

İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentindeki Şehid Recai Limanı'nda meydana gelen patlamada, hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e, yaralı sayısı ise 700'e yükseldi.

İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentindeki Şehid Recai Limanı'nda meydana gelen şiddetli patlamada bilanço artıyor. İran devlet televizyonuna konuşan Hürmüzgan Kriz Yönetimi Genel Müdürü Mehrdad Hasanzade, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 5'e, yaralananların sayısının ise 700'e yükseldiğini bildirdi. Hasanzade ayrıca, ölü ve yaralı sayısında daha fazla artış olma ihtimalinin bulunduğunu söyleyerek, arama kurtarma ekiplerinin olay yerindeki çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

Çevre illerden yardım talebi

İran İçişleri Bakanı İskender Momeni olay yerinde yaptığı açıklamada, yangının henüz söndürülemediğini ve çevre illerden yangın söndürme ekipmanları, ambulanslar ve diğer kurtarma malzemelerinin gönderilmesini talep ettiklerini ifade etti.

İhmal şüphesi

Hürmüzgan Valiliği tarafından erken saatlerde yapılan açıklamada, Şehid Recai Limanı'ndaki patlamanın nedeninin henüz bilinmediği, ancak patlamanın meydana geldiği yerde çeşitli yanıcı maddelerin bulunduğu ihtimali üzerinde durulduğu ifade edilmişti. Valilik, kurtarma ve yangın söndürme işlemlerinin tamamlanmasının ardından olayın ayrıntılı bir şekilde inceleneceği ve ihmal tespit edilirse yasal işlem başlatılacağı vurgulamıştı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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