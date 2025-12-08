Haberler

İran'da İsrail'e casuslukla suçlanan çifte vatandaşa dava açıldı

İran'da, İsrail adına casusluk yapmakla suçlanan çifte vatandaşın yargılanmasına başlandı. Avrupa vatandaşlığı da olan şüpheli, İran'ın nükleer tesislerine dair istihbarat toplamakla suçlanıyor.

İran medyası, Avrupa vatandaşlığı da bulunan adı açıklanmayan İran vatandaşının İsrail'e casusluk yaptığı gerekçesiyle dava açıldığını duyurdu. Haberde, Elburz eyaleti başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, kimliği açıklanmayan şüphelinin İsrail ve ABD'nin İran'ın nükleer tesislerini vurduğu 12 günlük savaştan yaklaşık 1 ay önce İran'a giriş yaptığı kaydedildi. Açıklamada, çatışmanın dördüncü gününde tutuklanan İran vatandaşının Kerec'teki villasında casusluk ve istihbarat malzemeleri ve ekipmanları bulunduğu aktarıldı. Haberde, soruşturma kapsamındaki suçlamaların "yeryüzünde yozlaşma" suçlarını içerdiğini, bu suçların genellikle ölüm cezası ile cezalandırıldığı aktarıldı. - TAHRAN

Haberler.com
