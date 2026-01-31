Haberler

İran'ın Ahvaz kentinde gaz kaçağı patlaması: 4 ölü

Güncelleme:
Huzistan eyaletinin başkenti Ahvaz'da bir sivil konutta meydana gelen gaz kaçağı sonucu patlama meydana geldi. Olayda 4 kişi yaşamını yitirdi, arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Bender Abbas kentinde ise diğer bir patlamada 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

İran'ın Huzistan eyaletinin başkenti Ahvaz'da bir sivil konutta gaz kaçağı nedeniyle meydana gelen patlamada 4 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

İran'ın Basra Körfezi kıyısında bulunan Bender Abbas kentindeki patlamanın ardından Huzistan eyaletinin başkenti Ahvaz'da da bir patlama meydana geldi. Ahvaz İtfaiye Teşkilatı Müdürü Babak Rabiei, gaz kaçağı nedeniyle bir sivil konutta meydana gelen patlamada 4 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Yetkili, itfaiye erleri ile birlikte arama-kurtarma ekiplerinin de olay yerine geldiğini ve bazı kişilerin enkaz altında kalmış olabilmesi ihtimali doğrultusunda itinalı arama çalışmalarına başladıklarını bildirdi.

Yetkililer, Bender Abbas kentindeki limanda meydana gelen patlamada ise 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 14 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İran'da arka arkaya yaşanan patlamalar, sosyal medyada ABD veya İsrail'in İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) yetkililerine yönelik suikast girişimlerine yönelik iddiaların ortaya çıkmasına neden olurken İran basını, söz konusu iddiaların son derece asılsız olduğunu belirterek bu ifadeleri yalanladı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
