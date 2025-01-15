Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e çok sert kırmızı kart yanıtı

Erdoğan'dan Özel'e çok sert kırmızı kart yanıtı: Daha bunun...
AK Parti grubuna damga vuran an! Cumhurbaşkanı Erdoğan da şaşırdı

Parti grubuna damga vuran an! Erdoğan da şaşıp kaldı
Binlerce kişiye yeşil pasaport verilecek

Binlerce kişiye yeşil pasaport verilecek
AK Parti'ye geri döneceği konuşulan Davutoğlu, gemileri yaktı

AK Parti'ye döneceği konuşuluyordu, son konuşmasıyla gemileri yaktı

İran'da Eğitim Uçağı Düştü: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

İran'da Eğitim Uçağı Düştü: 3 Kişi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'ın Gilan eyaletinde bir polis eğitim uçağının düşmesi sonucunda pilot, yardımcı pilot ve bir uçuş mühendisi hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İran'da eğitim uçağının düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

İran'ın kuzeyindeki Gilan eyaletinin Reşt kenti yakınlarında bir polis eğitim uçağı düştü. İran Emniyet Müdürlüğü Halkla İlişkiler biriminden yapılan açıklamada, teknik arıza nedeniyle düşen uçaktaki pilot, yardımcı pilot ve bir uçuş mühendisinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Uçak kazasıyla ilgili soruşturma başlatılırken, uçağın modeli ve teknik arızanın detaylarına ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Halit Ergenç, Ayşe Barım'la ilgili sessizliğini bozdu
img

Ünlü oyuncudan çok konuşulacak 'Gassal' yorumu
img

Yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine büyük zam
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Serenay Sarıkaya ifade verdi! Gülerek girdiği adliyeden ağlamaklı çıktı

Sipariş soruya ezbere yanıt! Gülerek girdiği adliyeden ağlayarak çıktı
Menzil Cemaati'ne ait tatil köyü belediye ekiplerince yıkıldı

Belediye Menzil Cemaati'ne ait tatil köyünü dakikalar içinde yıktı
Eşine ait olduğu iddia edilen cinsel içerikli videoyu canlı yayında kocasına izletti

Karısına ait olduğu iddia edilen cinsel ilişki videosunu izletti
Ünlü otomotiv şirketi iflas ediyor

Ünlü otomotiv şirketi iflas ediyor
İstanbul'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi

İstanbul'da kabus büyüyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi
Tıraş bıçağıyla yüzünü kesen adam 213 bin lira tazminat kazandı

Tıraş bıçağıyla yüzünü kesti servet kazandı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.