İran'da Eğitim Uçağı Düştü: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

İran'da eğitim uçağının düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

İran'ın kuzeyindeki Gilan eyaletinin Reşt kenti yakınlarında bir polis eğitim uçağı düştü. İran Emniyet Müdürlüğü Halkla İlişkiler biriminden yapılan açıklamada, teknik arıza nedeniyle düşen uçaktaki pilot, yardımcı pilot ve bir uçuş mühendisinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Uçak kazasıyla ilgili soruşturma başlatılırken, uçağın modeli ve teknik arızanın detaylarına ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi. - TAHRAN