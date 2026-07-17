İran'ın Buşehr, Keşm ve Sirik kentlerinde patlama sesleri duyuldu

İran basını, İran'ın Buşehr, Keşm ve Sirik kentlerinde patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi.

ABD ordusunun İran'a yönelik yeni saldırı dalgasını başlattığını duyurmasının ardından İran'ın çeşitli bölgelerinde patlama sesleri duyulduğu bildirildi. İran merkezli Mehr Haber Ajansı'nın haberine göre İran'ın Buşehr kenti ile Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm ve Sirik kentlerinde patlama sesleri duyuldu. Kaynaklar, Sirik'teki Bamani bölgesinden en az üç patlama sesi duyulduğunu bildirdi. Saldırılarda can kaybı veya yaralanma yaşanıp yaşanmadığına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı