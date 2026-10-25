İran basınına göre İran ordusu Bender Abbas'ta ABD'ye ait LUCAS tipi dronu düşürdü

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İran basını, İran ordusunun Bender Abbas'ta ABD'ye ait bir dronu düşürdüğünü bildirdi.

İran ve ABD arasında Hürmüz Boğazı ve çevresinde gerginlik devam ediyor. İran'ın yarı resmi olan Tasnim Haber Ajansı, İran ordusunun Hürmüz Boğazı'nda yer alan liman kenti Bender Abbas'ta ABD'ye ait bir LUCAS tipi bir dronu düşürdüğünü bildirdi.

ABD ordusundan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı