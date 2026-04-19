İran basını ABD'nin Umman Denizi'nde kargo gemisine el koyduğunu yalanladı

Güncelleme:
İran basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın Umman Denizi'nde İran'a ait kargo gemisi TOUSKA'ya el koyduğu iddialarını yalanlayarak, geminin İran karasularına geri dönmesi için destek sağlandığını açıkladı.

İran basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın Umman Denizi'nde İran'a ait kargo gemisi TOUSKA'ya el koydukları yönündeki açıklamasını yalanladı. İran basınında yer alan haberde söz konusu geminin adına yer verilmezken, "Umman Denizi çevresindeki sulara konuşlanan ABD terör kuvvetleri, bir İran ticaret gemisini İran karasularına geri dönmeye zorlamak amacıyla ateş açtı. Ancak İran gemisine destek sağlamak üzere Devrim Muhafızları deniz birliklerinin zamanında bölgeye ulaşması ve hızlı müdahalesi sayesinde Amerikalılar geri çekilmek ve bölgeden kaçmak zorunda kaldı" denildi.

"Şu an ABD deniz piyadeleri geminin kontrolünü elinde bulunduruyor"

Trump, "ABD Donanması'na ait güdümlü füze destroyeri USS SPRUANCE, TOUSKA'ya Umman Denizi'nde durması yönünde açık bir uyarıda bulundu. İran mürettebatı bu uyarıya uymayı reddedince donanma gemimiz, makine dairesine açtığı ateşle gemiyi durdurdu" ifadelerini kullanmıştı.

Geminin kontrolünün şu anda ABD deniz piyadelerinde olduğunu ifade eden Trump, "TOUSKA, daha önce gerçekleştirdiği yasadışı faaliyetler nedeniyle ABD Hazine Bakanlığı'nın yaptırım listesinde yer alıyor. Gemi tamamen bizim kontrolümüzde; şu an içinde ne olduğuna bakıyoruz" demişti. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD donanması, deniz ablukasını geçmeye çalışan İran gemisini vurdu

Savaş çanları yeniden çalıyor! ABD donanması İran gemisini vurdu
Telekomünikasyon devi satılıyor! Milyonlarca abone 3 operatöre paylaştırılacak

Telekom devi satılıyor! Milyonlarca abone 3 operatöre dağıtılacak
Erzurum’da Süper Lig coşkusu caddelere sığmadı

5 yıllık bekleyişin acısını halaylarla, türkülerle çıkardılar

Okul saldırıları sonrası endişe yaratan video: Sıradaki eylem bizim

Okul saldırıları sonrası tedirgin eden bir paylaşım daha
Özkan Yalım dosyasında yeni perde! 254 adet cinsel içerikli görüntü çıktı

Skandalda yeni perde! Bilgisayardan resmen cinsel video arşivi çıktı
Telekomünikasyon devi satılıyor! Milyonlarca abone 3 operatöre paylaştırılacak

Telekom devi satılıyor! Milyonlarca abone 3 operatöre dağıtılacak
Galatasaray maçı sonrası Volkan Demirel için çarpıcı iddia

Galatasaray maçı sonrası bomba iddia
Çocukların sel sularında tehlikeli oyunu

Bu çocukların orada ne işi var!