İran, Bahreyn ve Ürdün'deki ABD üslerini hedef aldı

İran ordusu, Bahreyn ve Ürdün'deki ABD üslerine saldırılar düzenlediklerini açıkladı.

İran, ABD'nin saldırılarına misilleme olarak Körfez ülkelerindeki ABD üslerini hedef almaya devam ediyor. İran ordusu, Ürdün ve Bahreyn'deki ABD askeri üslerine insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediğini açıkladı. İran ordusu, sabah saatlerinde Ürdün'ün Azrak kentindeki ABD'ye ait Muwaffaq Salti Hava Üssü'nü ve Bahreyn'deki Şeyh İsa Hava Üssü'nü vurduklarını bildirdi.

ABD, Bahreyn ya da Ürdün İran saldırılarına ilişkin henüz açıklama yapmadı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı