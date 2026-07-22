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İran, Bahreyn ve Ürdün'deki ABD üslerini hedef aldı

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İran ordusu, Ürdün'ün Azrak kentindeki Muwaffaq Salti Hava Üssü ile Bahreyn'deki Şeyh İsa Hava Üssü'nü insansız hava araçlarıyla vurduğunu duyurdu. ABD'den henüz resmi açıklama gelmedi.

İran ordusu, Bahreyn ve Ürdün'deki ABD üslerine saldırılar düzenlediklerini açıkladı.

İran, ABD'nin saldırılarına misilleme olarak Körfez ülkelerindeki ABD üslerini hedef almaya devam ediyor. İran ordusu, Ürdün ve Bahreyn'deki ABD askeri üslerine insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediğini açıkladı. İran ordusu, sabah saatlerinde Ürdün'ün Azrak kentindeki ABD'ye ait Muwaffaq Salti Hava Üssü'nü ve Bahreyn'deki Şeyh İsa Hava Üssü'nü vurduklarını bildirdi.

ABD, Bahreyn ya da Ürdün İran saldırılarına ilişkin henüz açıklama yapmadı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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